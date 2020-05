O último adeus às vítimas da Covid-19

Desde que foi descoberto, em dezembro do ano passado, na cidade chinesa de Wuhan, o novo coronavírus já matou pelo menos 297.259 pessoas por todo o mundo.

Os Estados Unidos, que registaram a primeira morte ligada à covid-19 no início de fevereiro, são o país mais afetado, com 84.136 óbitos.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Reino Unido, com 33.186 mortes, Itália com 31.106 mortes, Espanha com 27.321 mortes e França com 27.074 mortes.

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) registou 4.633 mortes.

Muitos países enfrentam o caos nos cemitérios e morgues. As imagens mostram momentos de angústia de familiares e do esforço dos trabalhadores que enterram os mortos por Covid-19.