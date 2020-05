No Reino Unido, as autoridades de saúde inglesas aprovaram esta quinta-feira um teste de anticorpos do coronavírus. O kit é 100% fiável e vai permitir saber quantas pessoas já estiveram em contacto com o vírus.

Os novos testes podem ser feitos com equipamento já disponível nos hospitais britânicos e permitem obter resultados em 20 minutos. Estes testes já foram também aprovados pelo regulador europeu e americano.