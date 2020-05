O regresso à escola na segunda-feira é também um teste para o futuro. O aviso foi feito esta manhã pelo primeiro-ministro, na visita a uma escola de Lisboa que se prepara para as aulas presenciais do 3º período deste ano letivo. O próximo pode não ser muito diferente.

António Costa deixou esta mensagem no final de uma visita à Escola Secundária D. Pedro V, em Lisboa, uma das maiores do país com 1260 alunos, dos quais 460 retomarão as aulas presenciais na segunda-feira.