Covid-19: O apelo de Greta Thunberg e 12 jovens ativistas por Manaus

A ativista ambiental Greta Thunberg participou num vídeo com 12 jovens ligados a causas ambientais, do movimento Fridays For Future, e em que é feito um apelo. Em plena pandemia, pedem ajuda internacional para Manaus, Amazónia.

"Manaus é o coração da floresta amazónia"

Greta Thunberg afirma que as "consequências da morte dos povos da Amazónia e da destruição da floresta vão ser globais".

No vídeo, um dos jovens chega a dizer que Manaus é o "epicentro da pandemia na floresta Amazónia".

O presidente da Câmara da cidade brasileira de Manaus, Arthur Virgílio Neto, partilhou o vídeo no Twitter com a legenda: "O nosso apelo para que as grandes nações ajudem Manaus a enfrentar a pandemia ganha ainda mais força com o apoio do movimento Fridays For Future, encabeçado pela ativista mundial sueca Greta Thunberg"

O Brasil registou 844 vítimas mortais nas últimas 24 horas, elevando para mais de 12 mil o número de mortes provocadas pelo novo coronavírus.

No dia 5 de maio, o autarca de Manaus pediu ajuda ao primeiro-ministro português, António Costa, queixando-se da falta de apoio do Governo de Brasília, para responder à pandemia da covid-19.

O Estado do Amazonas é um dos mais afetados no Brasil pelo novo coronavírus.