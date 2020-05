Homem detido por assalto em Lisboa após ter sido libertado por causa da pandemia

Um homem foi detido por ser suspeito de um assalto na Baixa de Lisboa, que terá cometido depois de ter sido libertado na sequência do perdão concedido a alguns reclusos no âmbito da pandemia, anunciou hoje a PSP.



Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP, através da Divisão de Investigação Criminal, refere que a detenção ocorreu na quarta-feira, após a denúncia de "um roubo violento".

De acordo com o Cometlis, o homem de 39 anos é suspeito da prática do crime de roubo de um telemóvel, no valor de 1.100 euros, por via de agressões.

Através do testemunho da vítima, o suspeito acabou detido "poucas horas depois de ter cometido" o roubo.

Com antecedentes criminais, sobretudo no quadro de crimes violentos contra o património, o homem havia sido recentemente libertado de uma pena de prisão efetiva, inferior a dois anos de prisão, no âmbito da libertação de reclusos por causa da pandemia da covid-19.

A PSP acrescenta que o suspeito teria passado a cumprir a pena de prião efetiva algumas semanas antes da entrada em vigor do diploma, após ter estado em prisão preventiva.

O detido cumpriu pena de prisão preventiva resultante uma outra investigação das autoridades policiais por 30 crimes contra o património, destacando-se oito crimes de roubo.

O homem foi presente a primeiro interrogatório, tendo ficado em prisão preventiva.



761 pessoas libertadas das prisões portuguesas

O regime excecional de libertação de presos pretende evitar a propagação do novo coronavirus nas cadeias. Mas não se aplica a reclusos que tenham cometido crimes mais graves, como violência doméstica, homicídio, abuso sexual ou corrupção.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta sexta-feira a existência de 1.190 mortes e 28.583 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 1.184 para 1.190, mais 6 - uma subida de 0,5% -, enquanto o número de infetados aumentou de 28.319 para 28.583, mais 264, o que representa um aumento de 0,9%.

O número de casos recuperados subiu de 3.198 para 3.328, mais 13 do que no dia anterior.

Há 673 doentes internados, 112 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos.

Mais de 300 mil mortos e mais de 4,4 milhões de infetados em todo o mundo

A pandemia do novo coronavírus já matou pelo menos 302.489 pessoas e infetou mais de 4,4 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP, às 11:00 hoje, baseado em dados oficiais.

De acordo com os dados recolhidos pela agência de notícias francesa, já morreram pelo menos 302.489 pessoas e há mais de 4.454.090 infetados em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan.

Os Estados Unidos, que registaram a primeira morte ligada à covid-19 no início de fevereiro, são o país mais afetado em termos de número de mortes e casos, com 85.906 óbitos em 1.417.889 casos. Pelo menos 246.414 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Reino Unido, com 33.998 óbitos em 236.711 casos, a Itália com 31.368 óbitos (223.096 casos), a Espanha com 27.459 óbitos (230.183 casos) e a França com 27.425 óbitos (178.870 casos).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabilizou oficialmente um total de 82.933 casos (quatro novos entre quinta-feira e hoje), incluindo 4.633 mortes e 78.209 recuperações.

A Europa totalizou 163.128 mortes para 1.839.657 casos, Estados Unidos e Canadá 91.482 mortes (1.491.290 casos), América Latina e Caraíbas 25.662 mortes (451.556 casos), Ásia 11.581 mortes (331.194 casos), Médio Oriente 7.956 mortes (256.960 casos), África 2.554 mortes (75.078 casos) e Oceânia 126 mortes (8.363 casos).

