Maioria dos portugueses está preocupada com a sua saúde

A esmagadora maioria dos portugueses está preocupada com a sua saúde e da família. Quase 60% mostram-se mesmo muito preocupados.

Esta é uma das conclusões do estudo do ICS e do ISCTE feito para a SIC e para o Expresso.

São receios que se estendem também à situação financeira, em que 41% dos portugueses estão também muito preocupados com os impactos no rendimento familiar.