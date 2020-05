Nova fase de desconfinamento em Portugal: todas as datas e medidas

O Governo anunciou esta sexta-feira as medidas da nova fase de desconfinamento, que acontece já esta segunda-feira, 18 de maio.

Entre os restaurantes, lojas até 400 metros quadrados e escolas, conheça aqui as medidas da reabertura gradual do economia e sociedade, face à pandemia do novo coronavírus.

18 de maio

Comércio

Lojas com porta aberta para a rua até 400m2 ou partes de lojas até 400 m2 (ou maiores por decisão da autarquia).

Restauração

Restaurantes, cafés e pastelarias, com lotação a 50%;

Esplanadas;

Normas acordadas entre Direção-Geral da Saúde (DGS) e Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP).

Escolas (aulas presenciais)

11.º/12.º anos ou 2.º e 3.º anos de outras ofertas formativas (10h - 17h);

Material distribuído:

4,2 milhões de máscaras

17.000 litros de desinfetante

620.000 de luvas

966.000 aventais

22.500 viseiras

Creches

Abertura com opção de manter o apoio à família caso os pais decidam continuar em casa;

23.085 testes realizados - 80% dos funcionários já testados.

Cultura

Abertura de museus, monumentos e palácios;

Normas e instruções definidas pela DGS.

Lares

Um visitante por utente, uma vez por semana (máximo 90 minutos) com marcação prévia;

Distanciamento físico, máscara e regras de higienização.

30 de maio

Celebrações religiosas:

Celebrações comunitárias de acordo com regras definidas entre DGS e confissões religiosas.

1 de junho

Teletrabalho parcial;

Lojas de cidadão;

Lojas com área superior a 400m2 e/ou inseridas em centros comerciais;

Creches, Pré-escolar e ATLs;

Cinemas, teatros, salas de espetáculos, auditórios.

Para além destas medidas, o Governo anunciou ainda as regras para a época balnear, que começa a 6 de junho. Podem ser conhecidas neste artigo.