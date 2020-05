Treinador do Bayern Munique com dúvidas se a equipa aguentará 90 minutos de jogo

O treinador do Bayern Munique, Hans Flick, disse esta sexta-feira existir a dúvida se a equipa aguentará 90 minutos, após paragem de cerca de dois meses, mas está satisfeito com o estado do plantel.

Flick, que em dezembro assumiu o cargo de treinador principal, em substituição de Nico Kovac, admitiu não saber se têm capacidade física para todo o jogo, mas que todos estão nas mesmas circunstâncias.

"Não sabemos se a equipa dá para 90 minutos. Temos treinado bem, no domingo tivemos um jogo-treino intenso com três partes de 20 minutos, mas é claro que, como todos os outros, não sabemos em que nível estamos", explicou o técnico.

A Alemanha é o primeiro grande campeonato a regressar à competição em período da pandemia de covid-19, com a Bundesliga, liderada pelo Bayern Munique, a disputar a partir de sábado a 26.ª jornada, que se deveria ter realizado em meados de março.

ESPECIAL NOVO CORONAVÍRUS

Em relação ao plantel, o técnico dos bávaros disse ter três jogadores lesionados, de longa duração, e ainda não sabe se pode conta com Javi Martínez, que apenas tem feito corrida.

Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas -- Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.

Os campeonatos de futebol de França e dos Países Baixos foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede na Alemanha, Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 04 de junho.

Os números do coronavírus

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 302 mil mortos e infetou quase 4,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,5 milhões de doentes foram considerados curados.

A Alemanha registou até esta sexta-feira quase 180.000 casos de pessoas infetadas com o novo coronavírus e cerca de 8.000 mortes.