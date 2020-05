Bundesliga recomeça com bancadas vazias

A Liga alemã de futebol foi este sábado o primeiro dos principais campeonatos a retomar a atividade, mais de dois meses após a suspensão, num reinício com bancadas vazias devido ao protocolo sanitário em função da covid-19.

Com a última jornada a decorrer em 08 de março, a Alemanha parou, à semelhança de muitas competições desportivas em todo o mundo, a atividade devido ao elevado perigo de contágio com o novo coronavírus.

Hoje, o regresso da Bundesliga arrancou com cinco jogos, entre os quais o dérbi do Ruhr, entre o vice-líder Borussia Dortmund, com o internacional Raphael Guerreiro em campo, e o Schalke 04, com o silêncio das bancadas a contrastar com o eco dos jogadores.

A Liga arranca com a possibilidade de se realizarem cinco substituições em cada jogo, devido à longa paragem que os jogadores enfrentaram, e sem a obrigatoriedade de máscara para os treinadores.

Assim, a Bundesliga é retomada praticamente dois meses depois da interrupção devido à pandemia de covid-19, com os jogos da 26.ª ronda, em que se destacam a receção do Borussia Dortmund, segundo classificado, ao Schalke04, e do Leipzig, terceiro, ao Friburgo.

A ronda continua no domingo, quando o líder heptacampeão e líder Bayern Munique irá visitar o Union Berlim, e na segunda-feira.

Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas -- Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.

Os campeonatos de futebol de França, Países Baixos e da Bélgica foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede com Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 04 de junho.