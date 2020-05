Covid19: Sporting diz que testes a futebolistas, treinadores e staff deram negativo

Os testes à covid-19 efetuados na sexta-feira a jogadores, treinadores e restantes elementos da equipa de futebol do Sporting deram "todos negativos", indicou este sábado fonte do clube à agência Lusa.

Na sexta-feira, o clube lisboeta tinha informado que foram novamente testados todos os jogadores, equipa técnica e 'staff', num rastreio que tem sido prática desde o final de abril.

Além dos testes ao novo coronavírus, o Sporting também já realizou testes serológicos, para pesquisa de anticorpos à covid-19 e determinação de possível imunidade, chegando a referir um caso de possíveis anticorpos de um jogador.

A equipa 'leonina' tem preparado o regresso da I Liga, cujo início está agendado para 04 de junho, com treinos diários na Academia de Alcochete, numa fase em que tem sido privilegiado o trabalho físico depois de mais de dois meses de paragem devido à covid-19.

De acordo com a informação disponibilizada hoje no sítio do clube, os jogadores cumpriram no último treino da semana "trabalho intenso com bola", numa sessão "de grande exigência da equipa técnica e excelente desempenho de todo o plantel".

No domingo, os 'leões' têm um dia de folga, regressando aos treinos na segunda-feira, na Academia Sporting, pelas 10:00.

O Sporting ocupa o quarto lugar na I Liga, suspensa a 10 jornadas do fim da época 2019/20 devido à pandemia, atrás do líder FC Porto, Benfica e Sporting de Braga.

Faltam disputar 90 jogos do principal escalão do futebol nacional, que tem o reinício previsto para 04 de junho e que é liderado pelo FC Porto, com um ponto de vantagem sobre o campeão Benfica, assim como a final da Taça de Portugal, que vai opor 'encarnados' a 'azuis e brancos'.

Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas -- Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.

Os campeonatos de futebol de França, Países Baixos e Bélgica foram cancelados, enquanto outros países regressaram (caso da Alemanha) ou preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede em Inglaterra, Itália e Espanha.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 307 mil mortos e infetou mais de 4,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Mais de 1,6 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.203 pessoas das 28.810 confirmadas como infetadas, e há 3.822 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.