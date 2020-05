As candidaturas para o programa de apoio para aquisição de equipamentos a micro, pequenas e médias empresas já arrancaram.

O programa "Adaptar" disponibiliza 100 milhões de euros para apoiar os pequenos empresários.

A par disto, as microempresas, até 10 trabalhadores, terão um apoio em 80% a fundo perdido para despesas entre os 500 e os 5 mil euros, sendo contabilizadas as realizadas desde 18 de março, data da declaração do estado de emergência, decretado devido à pandemia do novo coronavírus.