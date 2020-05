Grécia decide antecipar reabertura de cafés, restaurantes e grandes superfícies

A Grécia decidiu antecipar a reabertura de restaurantes, cafés e grandes superfícies comerciais devido à evolução favorável da curva de infeção da Covid-19 no país.



As grandes superfícies abrirão na próxima segunda-feira e não em 1 de junho, conforme havia sido planeado originalmente. Já os serviços de restauração retomarão as suas atividades em 25 de maio, uma semana antes do previsto.



Estas medidas serão implementadas desde e sempre que os dados epidemiológicos da pandemia continuem favoráveis.



"A experiência até ao momento mostra que, onde a abertura da atividade económica e social foi realizada de maneira organizada e de acordo com os regulamentos de saúde, os resultados foram positivos", afirmou o Governo num comunicado, referindo ainda que por este motivo, foi solicitado um adiantamento na reabertura ao comité de saúde.



Com pouco mais de 2.800 casos relatados e 162 mortes numa população de 11 milhões, a Grécia até agora resistiu à crise relativamente bem, o que o Governo atribui à sua gestão proativa.



Em 11 de março, com 99 casos registados e nenhuma morte, escolas e universidades foram fechadas e, dois dias depois, após a primeira morte, seguiram-se restaurantes, bares, museus, sítios arqueológicos e todos os centros culturais e desportivos.



Há 12 dias, os primeiros comércios foram reabertos e, desde segunda-feira todas as lojas, com exceção das grandes superfícies, estão em operação.



Com os dados positivos até agora expostos, o Governo espera salvar grande parte da temporada turística e apresentar-se como um destino seguro.



Na próxima semana, o executivo do conservador Kyriakos Mitsotakis apresentará um plano global para o turismo que será baseado em quatro pilares: protocolos de saúde, transporte, relações de trabalho no setor e apoio financeiro a empresas de turismo.



Mitsotakis disse esta semana que espera que a partir de 1 de julho a Grécia esteja em condições de receber turistas "sob um protocolo de condições favoráveis tanto para quem deseja viajar quanto para a indústria do setor".