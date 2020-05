Jogadores, técnicos e funcionários do Portimonense com "testes negativos"

O Portimonense, clube da I Liga portuguesa de futebol, anunciou este sábado que os jogadores, equipa técnica e funcionários, submetidos a uma segunda ronda de testes para a despistagem da covid-19, não acusaram sinais da doença.

"Resultados 100% negativos na segunda bateria de exames ao covid-19. Testes de imunidade realizados a 75 pessoas", anunciou a Portimonense SAD na sua página oficial numa rede social.

Os primeiros testes para a despistagem da doença originada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) realizados há cerca de 15 dias aos jogadores, equipa técnica e funcionários do emblema algarvio, "tiveram também resultado negativo", indicou fonte da SAD clube.

Na altura da suspensão de todas as competições desportivas devido à pandemia da covid-19, em março, após 24 jornadas cumpridas na I Liga portuguesa de futebol, o Portimonense ocupa o 17.° e penúltimo posto da classificação, com 16 pontos, a seis do Paços de Ferreira, a primeira equipa acima da 'linha de água' e com mais três do que o último, o Desportivo das Aves.O reinício da competição do escalão principal do futebol português está previsto para 04 de junho, no âmbito do plano de desconfinamento face à pandemia de covid-19.

O Governo autorizou a realização à porta fechada dos 90 jogos do campeonato, que é liderado pelo FC Porto, com um ponto de vantagem sobre o campeão Benfica, e da final da Taça de Portugal, entre 'dragões' e 'águias', tendo excluído a continuidade da II Liga.

Portugal contabiliza 1.203 mortos associados à covid-19 em 28.810 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

O país entrou no dia 03 de maio em situação de calamidade devido à pandemia, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.