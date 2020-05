PSP fiscaliza uso de máscara nos transportes públicos em Lisboa

Está a decorrer esta manhã na região de Lisboa uma operação fiscalização da PSP nos transportes públicos, que irá realizar-se hoje e nos próximos dias, com o objetivo de verificar o cumprimento do uso de máscaras ou viseiras. A repórter Marta Sobral fez o ponto de situação às 9h00, com o chefe da PSP Paulo Augusto, a partir da estação de Sete Rios.



O Ministério da Administração Interna (MAI) informou, esta sexta-feira, que 20 pessoas foram detidas por desobediência e 60 foram multadas por não usarem máscaras ou viseiras nos transportes públicos desde o início da situação de calamidade devido à Covid-19.

Em comunicado, o MAI avança que, até à passada quinta-feira, as forças de segurança aplicaram 60 coimas por incumprimento do uso obrigatório de máscaras ou viseiras em transportes coletivos de passageiros, uma contraordenação punida com coima que pode ir dos 120 aos 350 euros.

Segundo o MAI, a PSP e a GNR detetaram também 1.698 situações de incumprimento do uso obrigatório de máscaras ou viseiras em espaços e estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços.