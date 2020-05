Quarentena deixa de ser obrigatória à chegada aos Açores 

O Governo Regional dos Açores decidiu suspender a obrigatoriedade da quarentena em hotel na chegada à região, mas a partir deste domingo haverá novas regras.

De acordo com o presidente do executivo açoriano, Vasco Cordeiro, quem chega à região terá de ter um teste à Covid-19.

Os passageiros que chegarem à região vão poder optar pela realização de teste à partida, ou à chegada aos Açores, cumprir um prazo de quarentena voluntária ou regressar à origem.

As medidas entram em vigor às 00:00 de domingo.

O presidente do Governo falava em conferência de imprensa, em Ponta Delgada, na sequência da decisão do Tribunal de Ponta Delgada, que deferiu este sábado um pedido de libertação imediata ('habeas corpus') feito por um queixoso contra a imposição de quarentena em hotéis por parte do Governo dos Açores.