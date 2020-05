Sobe para 13 o número de infetados em Sobral da Adiça, no concelho de Moura

O número de pessoas infetadas com o novo coronavírus em Sobral da Adiça, no concelho de Moura, distrito de Beja, subiu para treze, após a confirmação de mais três casos de infeção, foi este sábado divulgado.

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Moura indica, em comunicado, que dos 46 testes à covid-19 efetuados na quarta-feira, em Sobral da Adiça, foram "confirmados três casos positivos".

Após a confirmação do primeiro caso de infeção em Sobral da Adiça, no dia 07 deste mês, foram feitos testes dois dias depois a outros 12 residentes na aldeia e com relação àquele infetado, nove dos quais testaram positivo, elevando para dez o número de infetados.

Na quarta-feira, foram feitos testes a mais 46 residentes, e de acordo com o comunicado, "os novos casos positivos estão relacionados com os restantes casos já confirmados em Sobral da Adiça".

Os testes, segundo o comunicado, foram realizados pela Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, apoiada, no local, pelo Serviço Municipal de Proteção Civil de Moura e Junta de Freguesia de Sobral da Adiça.

O coordenador do serviço municipal de proteção civil, Diogo Saraiva, disse à Lusa que no concelho de Moura, o mais afetado pela pandemia da covid-19, no Alentejo, estão recuperados 50 dos 79 infetados com o novo coronavírus, mantendo-se 29 casos ativos.

Portugal contabiliza 1.203 mortos associados à covid-19 em 28.810 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

No Alentejo, segundo a DGS, há 241 casos de infeção confirmados e registo de um morto associado à covid-19.