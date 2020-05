Ventura quer adiar presidenciais caso continuem proibidos eventos de massas

O candidato à Presidência da República André Ventura defendeu este sábado o adiamento das eleições previstas para janeiro de 2021 se, no último trimestre de 2020, a covid-19 continuar a impedir "eventos como comícios ou promoção política de massas".

Em comunicado, o também presidente do Chega e deputado único daquele partido, eleito nas legislativas de 2019, justifica a proposta por o plano de desconfinamento devido à pandemia de covid-19 continuar a prever "significativas restrições" a "eventos de massas", deixando "o atual Presidente numa enorme vantagem perante os adversários".

"Caso não sejam possíveis eventos como comícios ou ações de promoção política de massas no último trimestre deste ano, as eleições presidenciais de janeiro deverão ser adiadas para o trimestre seguinte, dentro do quadro constitucional em vigor", sustenta André Ventura.