Há pelo menos dois infetados no maior campo de refugiados do mundo, no Bangladesh.

As Organizações não Governamentais temem o pior e chegam mesmo a falar da possibilidade de morrerem milhares de pessoas.

Os refugiados têm vindo a produzir mascaras e sabão, e a construir salas de isolamento para ajudar à resposta a um possível surto, num campo que acolhe cerca de 860 mil pessoas.

ESPECIAL CORONAVÍRUS