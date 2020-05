Máscaras com certificado inválido não foram distribuídas nem pagas

As máscaras vendidas à Direção-Geral da Saúde (DGS) com um certificado inválido ou falso ainda não foram distribuídas nem pagas, garantiu hoje o secretário de Estado da Saúde, esperando a clarificação da situação no início da semana.

“A Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, enquanto central de compras, já solicitou esclarecimentos ao fornecedor sobre esta matéria [máscaras]”, afirmou António Lacerda Sales na conferência de imprensa diária de atualização dos dados da covid-19.

O jornal Público noticiou hoje que três milhões de máscaras do tipo FFP2 foram vendidas à DGS com um certificado inválido ou falso por uma empresa do ex-presidente da Associação Nacional de Farmácias João Cordeiro, a Quilaban.