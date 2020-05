O teletrabalho e as novas regras para as empresas a partir de segunda-feira

As empresas, a partir de segunda-feira, têm de adotar escalas de rotatividade e turnos diferenciados para os trabalhadores sempre que não seja possível o teletrabalho.



O regime de teletrabalho é obrigatório até ao fim deste mês data que termina a situação de calamidade. O Plano de Desconfinamento aprovado pelo Governo a 30 de abril, que contemplava a primeira fase da retoma da atividade após o fim do estado de emergência, indicava que o teletrabalho continuaria a vigorar "sempre que as funções o permitam" entre 4 de maio e até 1 de junho. Mas o Governo diz que deve ser mantido sempre que possível.

A ideia é evitar que os trabalhadores se concentrem em simultâneo no mesmo espaço e mitigar os riscos de propagação da Covid-19.

O país entra esta segunda-feira na segunda fase de desconfinamento, mas mantém-se o dever geral de recolhimento domiciliário e o confinamento obrigatório para doentes ou pessoas em vigilância ativa.

As máscaras ou viseiras continuam a ser obrigatórias nos transportes públicos, serviços de atendimento ao público, escolas e estabelecimentos comerciais.