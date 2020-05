Filipe Osório de Castro e Rahim Ahamad deixam direção do Sporting

O vice-presidente Filipe Osório de Castro e o vogal Rahim Ahamad deixaram a direção do Sporting, por motivos pessoais e profissionais, devido à pandemia de covid-19, anunciou esta segunda-feira o clube 'leonino'.

A saída dos dois elementos da estrutura 'verde e branca' levou a uma reorganização da direção liderada por Frederico Varandas, que vai ficar reduzida a quatro vice-presidentes, e à subida do suplente André Cymbron a vogal, com a pasta internacional.

Filipe Osório de Castro e Rahim Ahamad deixam a direção do clube, eleita em 08 de setembro de 2018, depois de Francisco Rodrigues dos Santos também ter deixado o cargo de vogal, em dezembro de 2019, para se candidatar à liderança do CDS-PP, sendo então substituído por André Bernardo.

"O clube agradece o esforço e a dedicação com que Filipe Osório de Castro e Rahim Ahamad encararam a missão de servir o Sporting Clube de Portugal e em particular o contributo que deram nestes últimos meses extremamente difíceis das suas vidas profissionais, nos quais nunca deixaram de contribuir ativa e positivamente para a gestão no nosso clube", lê-se no comunicado 'leonino'.

De acordo com a nova orgânica divulgada pelo Sporting, foram redistribuídas as pastas pelos vogais, nomeadamente Pedro Lancastre com o património, Alexandre Ferreira com sócios e museus, André Bernardo com a área comercial e 'marketing' e Miguel Nogueira Leite com a área institucional.

Em 27 de março último, também a SAD 'leonina' sofreu uma 'baixa', com a saída do administrador Miguel Cal, que foi substituído por André Bernardo.

