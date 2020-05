Numa das favelas de São Paulo, no Brasil, há um instrutor de ginástica que todos os fins de semana sobe ao telhado de sua casa para dar aulas de exercício físico aos vizinhos.

As sessões de treino contam com cerca de 40 participantes e duram cerca de 40 minutos. Para além da aula de ginástica, o ex-atleta profissional dá orientações à população da Brasilândia para evitar a propagação do novo coronavírus.