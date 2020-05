Dois reclusos infetados testaram positivo após saídas precárias

Foram detetados dois casos do novo coronavírus nas prisões portuguesas. Os doentes são dois reclusos que terão sido infetados durante saídas precárias.

Estes casos positivos juntam-se a outras 16 infeções já detetadas no sistema prisional. Numa mulher detida em março, num jovem internado num centro educativo e em 13 funcionários. Praticamente todos já tiveram alta.

O Ministério da Justiça confirma à SIC a intenção de voltar a abrir as portas das prisões e dos centros educativos. O Executivo diz que está a estudar com a DGS a forma como vão ser retomadas as visitas, que estão proibidas desde março.