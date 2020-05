Príncipe Carlos urge britânicos a trabalharem na agricultura

O príncipe Carlos juntou-se hoje à campanha pública de apelo aos britânicos para se juntarem a um esforço nacional de apoio aos agricultores britânicos para apanhar frutas e legumes devido à falta de trabalhadores sazonais.



"Nos próximos meses, muitos milhares de pessoas vão ser necessárias para fazerem as colheitas. Vai ser um trabalho duro, mas é muito importante para evitar que sejam desperdiçadas", urgiu, num vídeo divulgado hoje.

As restrições de viagem impostas devido à pandemia de covid-19 resultou numa falta de mão-de-obra no setor da agricultura britânico, que depende de imigrantes para apanhar morangos, alfaces e outros frutos e vegetais.

O ministro do Ambiente, George Eustice, revelou hoje que até agora só chegou um terço dos trabalhadores que normalmente vêm da Roménia e Bulgária para a época das colheitas, que se prolonga até ao outono.

Uma página eletrónica da campanha "Pick for Britain' [Colher pelo Reino Unido] foi criada com vagas para desempregados, estudantes ou trabalhadores em 'lay-off'.

"É claro que este ano vamos ter de depender de trabalhadores britânicos para ajudar nas colheitas", disse o ministro, que sugeriu aos trabalhadores com contratos suspenso que esta pode ser uma forma de ganhar um rendimento suplementar.

A pandemia do novo coronavírus já matou pelo menos 318.517 pessoas e infetou mais 4.816.040 em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan, segundo um balanço da agência AFP, às 11:00 hoje, baseado em dados oficiais.

Entre esses casos, pelo menos 1.755.700 foram considerados curados.

Os Estados Unidos, que registaram a primeira morte ligada à covid-19 no início de fevereiro, são o país mais afetado em termos de número de mortes e casos, com 90.369 óbitos em 1.508.957 casos. Pelo menos 283.178 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Reino Unido com 34.796 mortes para 246.406 casos, Itália com 32.007 mortes (225.886 casos), França com 28.239 mortes (179.938 casos) e Espanha com 27.709 óbitos (231.606 casos).

A China (sem os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabilizou oficialmente um total de 82.960 casos (seis novos entre segunda-feira e hoje), incluindo 4.634 mortes e 78.241 recuperações.

A Europa totalizou 167.668 mortes para 1.919.572 casos, Estados Unidos e Canadá 96.312 mortes (1.587.029 casos), América Latina e Caraíbas 30.604 mortes (547.252 casos), Ásia 12.674 mortes (374.905 casos), Médio Oriente 8.296 mortes (290.672 casos), África 2.835 mortes (88.204 casos) e Oceânia 128 mortes (8.414 casos).

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta terça-feira a existência de 1.247 mortes e 29.432 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 1.231 para 1.247, mais 16, enquanto o número de infetados aumentou de 29.209 para 29.432, mais 223, o que representa um aumento de 0,76%.

O número de casos recuperados subiu de 6.430 para 6.431.

Portugal entrou no dia 03 de maio em situação de calamidade devido à pandemia, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência, desde 19 de março.

Esta nova fase de combate à covid-19 prevê o confinamento obrigatório para pessoas doentes e em vigilância ativa, o dever geral de recolhimento domiciliário e o uso obrigatório de máscaras ou viseiras em transportes públicos, serviços de atendimento ao público, escolas e estabelecimentos comerciais.

O Governo aprovou novas medidas que entraram em vigor na segunda-feira, entre as quais a retoma das visitas aos utentes dos lares de idosos, a reabertura das creches, aulas presenciais para os 11.º e 12.º anos e a reabertura de algumas lojas de rua, cafés, restaurantes, museus, monumentos e palácios.

O regresso das cerimónias religiosas comunitárias está previsto para 30 de maio e a abertura das praias para 06 de junho.

Links úteis