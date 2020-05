Bruxelas emite recomendações aos 27 para superarem a crise

A Comissão Europeia emite hoje as suas recomendações no quadro do “semestre europeu” de coordenação de políticas económicas, este ano com orientações aos 27 sobre a melhor forma de superar a crise sem precedentes provocada pela Covid-19.

As “recomendações específicas por país”, que estabelecem orientações políticas adaptadas a cada país da UE sobre a forma de impulsionar o crescimento e o emprego e, simultaneamente, assegurar finanças públicas sólidas, são elaboradas pelo executivo comunitário depois de uma análise aos Programas de Estabilidade e Programas Nacionais de Reformas apresentados pelos Estados-membros.

No caso de Portugal, a Comissão não teve muito tempo para analisar os documentos, já que, ao contrário da generalidade dos Estados-membros, que cumpriram o prazo de entrega até ao final de abril, o Governo português remeteu os mesmos a Bruxelas apenas no final da semana passada, depois de apresentados na Assembleia da República, em 14 de maio, sendo que o Programa de Estabilidade não apresenta sequer previsões macroeconómicas.

O documento foi, de resto, objeto de críticas por parte do Conselho das Finanças Públicas (CFP), segundo o qual o programa “não apresenta os elementos informativos mínimos para que possa ser considerado um verdadeiro Programa de Estabilidade”.

De acordo com o organismo presidido por Nazaré Costa Cabral, contrariando a legislação e orientações europeias, verifica-se a “ausência crucial” das provisões macroeconómicas, da previsão para o saldo orçamental e da dívida pública, assim como da quantificação do impacto orçamental das medidas adotadas face ao impacto da pandemia de Covid-19.

Também num relatório de análise ao programa, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) alertou para "riscos na transparência da informação sobre política orçamental", na apreciação ao Programa de Estabilidade do Governo, que versa sobre o impacto das medidas de combate à Covid-19.

Na terça-feira, o vice-presidente executivo da Comissão Europeia Valdis Dombrovskis salientou que as recomendações deste ano centrar-se-ão em “orientações sobre como emergir da crise”, que Bruxelas estima que leve a uma contração recorde de 7,7% do PIB da zona euro este ano e de 7,4% no conjunto da União.

“Precisamos de uma resposta coordenada, assim como de reformas e investimentos de alta qualidade”, adiantou desde já Dombrovskis.

As “recomendações específicas” adotadas pela Comissão devem receber a aprovação dos chefes de Estado e de Governo da UE, na cimeira que se celebra em junho, sendo formalmente adotadas pelos ministros das Finanças da União (Conselho Ecofin) no mês seguinte.

VEJA MAIS NO ESPECIAL NOVO CORONAVÍRUS