Já há orientações da DGS para os transportes públicos

A Direção-Geral da Saúde publicou esta quarta-feira as orientações para os transportes públicos em contexto da pandemia do novo coronavírus.

O documento indica que autocarros, metros, comboios e táxis devem ter um plano de contingência que garanta a sensibilização para o cumprimento de medidas e materiais de limpeza, máscaras e equipamentos de proteção individual adequados para os trabalhadores.

Reforço da limpeza, máscara e distância

Deve ser feito o reforço da frequência da limpeza e desinfeção das superfícies e devem ser respeitados os limites impostos à capacidade dos espaços.

O uso obrigatório de máscara não se aplica só aos passageiros, também os funcionários têm de usar proteção sempre que estejam em contacto com outras pessoas. A higienização das mãos deve ser regra para todos e em todas as circunstâncias, e devem ser criados circuitos para reduzir contactos.

As recomendações da DGS apontam também para a garantia da renovação do ar nos veículos, idealmente com a abertura das janelas.

Nos táxis e no transporte individual, os passageiros devem sentar-se apenas no banco de trás da viatura e evitar contacto próximo com o motorista, como aconteceria se se sentassem à frente, e devem optar pelo pagamento eletrónico e sem contacto direto.

Nos transportes coletivos, as entidades devem optar por promover o distanciamento entre utilizadores, podendo optar pela venda alternada de lugares sentados e controlar a entrada de passageiros para reduzir a lotação máxima.

A DGS recomenda ainda que seja privilegiada a entrada e saída do veículo pela porta traseira, de forma a reduzir o contacto entre os passageiros e o motorista, podendo também ser eliminado ou reduzido o contacto na venda e no controlo de tarifas de bordo.

O documento completo com as novas orientações pode ser lido na íntegra abaixo.