Ministra da Saúde preocupada com consultas e cirurgias por realizar

A ministra da Saúde está preocupada com os números das consultas e cirurgias que não foram realizadas por causa da pandemia do novo coronavírus.

Até abril, houve menos 51 mil operações do que no mesmo período do ano passado.

Os dados foram revelados esta quarta-feira de manhã no Parlamento, onde Marta Temido garantiu ainda que o Governo está a fazer tudo para evitar que seja preciso um novo confinamento.