Parlamento espanhol aprova extensão do estado de emergência até 6 de junho

O parlamento espanhol aprovou esta quarta-feira o prolongamento por mais duas semanas, até à meia-noite de 6 de junho, do estado de emergência, em vigor desde 15 de março, com o objetivo de lutar contra a pandemia do novo coronavírus.

A maior formação política da oposição, o Partido Popular (direita), votou pela primeira vez contra a proposta do Governo, depois de ter começado por apoiar o estado de emergência em março e de se ter abstido na última vez, numa altura em que o segundo maior partido da oposição, o Vox (extrema-direita), já votava contra.

Trata-se da quinta vez que o Governo minoritário, formado por uma coligação entre o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE e o Unidas Podemos (extrema-esquerda), consegue aprovar a extensão por períodos de duas semanas.