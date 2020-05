Partidos criticam burocracia no apoio à economia

António Costa vai reunir com todos os partidos já na próxima semana para ouvir e negociar as propostas a incluir no Orçamento suplementar.

O anúncio foi feito esta quarta-feira, no debate quinzenal, que ficou marcado pelas críticas à burocracia e à falta de apoios a empresas e famílias afetadas pela pandemia de Covid-19.

Marcelo vai sugerir prolongamento do lay-off

Horas antes do debate quinzenal, o Presidente da República revelou que vai recomendar ao Governo o prolongamento do regime de lay-off para além do que estava previsto.

Marcelo Rebelo de Sousa considera que este instrumento económico tem sido a arma mais eficaz contra o desemprego.

"UMA ALMOFADA AMORTECEDORA"

Em declarações aos jornalistas à porta do restaurante "A Valenciana", em Lisboa, onde hoje almoçou num sinal de apoio ao setor da restauração, o chefe de Estado considerou que o aumento do número de desempregados em abril "era esperável" e foi "muito contido por causa do lay-off, que classifica de "almofada amortecedora" para a economia.