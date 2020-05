Visitas em várias prisões serão retomadas em junho 

As visitas aos reclusos vão ser retomadas a partir de junho. Algumas prisões abrem mais cedo do que outras, de acordo com um plano que está a ser ultimado.

Numa entrevista em exclusivo à SIC, o diretor-geral dos Serviços Prisionais garante que será imposto um número limite de visitantes.

Esta quarta-feira, foi identificado mais um recluso infetado com coronavírus no estabelecimento prisional de Lisboa. O recluso não teve saídas precárias nos últimos meses, mas esteve nos últimos dias em consultas no Hospital de Santa Maria.

Os serviços prisionais e as autoridades de saúde estão a tentar identificar a origem da infeção. O recluso foi, entretanto, transferido para o Hospital Prisão de Caxias.

ESPECIAL CORONAVÍRUS