Os Bombeiros Voluntários da Ajuda estão desde o início na linha da frente do transporte de doentes com Covid-19 em Lisboa. Fernando Azevedo diz que inicialmente foi complicado lidar com uma doença que não conheciam.

O comandante explica que o quartel optou por um regime de 72 horas no plano de contingência e que quando os bombeiros acabam os turnos não vão para casa, ficam em casas de alojamento local, para protegerem as famílias.

Muitos bombeiros estão há dois meses sem ir a casa.

