A Direção-Geral da Saúde revela que em Portugal já foram registados mais de 3.300 casos de infeção por Covid-19 em profissionais de saúde.

Na conferência de imprensa foi ainda revelado que os testes serológicos parciais vão contar para avaliar a imunização dos portugueses à doença.

A um mês do início do Verão as autoridades de saúde garantem que é provável que o número de casos diminua, mas relembra que é fundamental manter a prevenção.