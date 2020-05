Testes serológicos parciais vão contar para avaliar imunidade dos portugueses à Covid-19

A Direção-Geral da Saúde revelou esta quinta-feira que em Portugal já foram registados mais de 3.300 casos de infeção pelo novo coronavírus em profissionais de saúde.

Na habitual conferência de imprensa no Ministério da Saúde, foi ainda revelado que os testes serológicos parciais vão contar para avaliar a imunização dos portugueses à doença.

A um mês do início do verão, as autoridades de saúde garantem que é provável que o número de casos diminua, mas relembra que é fundamental manter a prevenção.

PORTUGUESES ESTÃO A FAZER "TRANSIÇÃO PSICOLÓGICA" PARA O DESCONFINAMENTO

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou esta quinta-feira que os portugueses estão a fazer "uma transição psicológica" para o desconfinamento.

À margem de uma visita ao Oceanário de Lisboa, o Presidente da República disse que os números da transmissão estão a correr bem em praticamente todo o território nacional.

PORTUGAL COM MAIS 14 MORTES E 252 CASOS DE COVID-19

A Direção-Geral da Saúde anunciou hoje a existência de 1.277 mortes e 29.912 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 1.263 para 1.277 , mais 14, enquanto o número de infetados aumentou de 29.660 para 29.912, mais 252, o que representa um aumento de 0,8%.

Não foi registado mais nenhum caso recuperado, sendo que o número manteve-se nos 6.452.

5 MILHÕES DE INFETADOS E MAIS DE 328 MIL MORTOS EM TODO O MUNDO

A pandemia do novo coronavírus já matou pelo menos 328.220 pessoas e infetou mais de 5.012.630 em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan, segundo um balanço da agência AFP, às 11:00 hoje, baseado em dados oficiais.

Entre esses casos, pelo menos 1.854.900 foram considerados curados.

OS PAÍSES MAIS AFETADOS:

Estados Unidos, com 1.551.853 casos e 93.439 mortes

Rússia com 317.554 casos e 3.099 mortes

com 317.554 casos e 3.099 mortes Brasil com 291,579 casos e 18.859 mortes

Reino Unido, 248.293 casos e 35.704 mortes

Itália com 227.364 casos, 32.330 mortes

França com 181.575 casos, 28.132 mortes

Espanha com 232.555 casos, 27.888 mortos

China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabilizou 82.967 casos (dois novos entre quarta-feira e hoje), incluindo 4.634 mortes (nenhuma nova) e 78.249 curados.

A Europa totalizou 169.932 mortes para 1.955.600 casos, Estados Unidos e Canadá 99.575 mortes (1.631.995 casos), América Latina e Caraíbas 33.945 mortes (612.891 casos), Ásia 13.158 mortes (399.080 casos), Médio Oriente 8.486 mortes (309.107 casos), África 2.996 mortes (95.533 casos) e Oceânia 128 mortes (8.426 casos).