Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte nega encerramento do serviço de pneumologia 

O Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte nega que o internamento do serviço de pneumologia tenha sido encerrado.

Num comunicado enviado esta quinta-feira às redações, o centro hospitalar refere que uma enfermaria com 15 camas do serviço no Hospital de Santa Maria, onde estavam internados seis doentes, vai ser alvo de uma descontaminação.

Foram detetados casos positivos de Covid-19 nesta secção, o que levou o hospital a tomar esta medida.

Na pneumologia do hospital foram detetados três doentes e 11 profissionais de saúde infetados pelo novo coronavírus.