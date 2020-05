Clubes da Premier League realizam segunda ronda de testes

Os clubes da liga inglesa de futebol vão realizar hoje uma segunda ronda de testes à Covid-19, depois de os 748 realizados no início da semana terem revelado seis casos positivos.

O Norwich, último classificado da Premier League, suspensa há cerca de dois meses devido à pandemia de Covid-19, é o único clube que vai realizar os testes pela primeira vez, noticiou a cadeia televisiva Sky Sports.

Nos 748 testes realizados no início da semana, houve seis resultados positivos, sendo três detetados no Watford, equipa na qual alinha o português Domingos Quina, um no Burnley e dois numa equipa cujo nome não foi divulgado

Os clubes ingleses regressaram esta semana ao trabalho, de forma condicionada, devendo os treinos que envolvem contacto começar na próxima semana.

A Premier League foi suspensa em 13 de março, quando estavam decorridas 29 jornadas, e é liderada pelo Liverpool, que não vence a prova desde 1990.

ESPECIAL CORONAVÍRUS