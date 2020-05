O Presidente da República almoçou esta sexta-feira com o presidente da Câmara de Ovar, Salvador Malheiro, e com o presidente do PSD, Rui Rio.

Marcelo Rebelo de Sousa fez questão de elogiar a Câmara Municipal de Ovar pela gestão do surto de Covid-19, numa fase inicial da pandemia em Portugal.

O Presidente da República apelidou o autarca e vice-presidente do PSD, Salvador Malheiro, de "herói".