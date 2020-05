Nayib Bukele, o jovem Presidente de El Salvador que desafia tribunais e Congresso na resposta à pandemia

O Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, está no Governo desde agosto de 2019 e já é considerado um dos líderes mundiais com reúne mais críticas e elogios, pela forma como está a lidar com a pandemia provocada pelo novo coronavírus.

Nayib Bukele decretou o estado de emergência sem a autorização do Congresso.

O Congresso aprovou uma declaração de emergência em março para tentar prevenir a propagação do novo vírus mas, após a renovação em abril, a medida deveria caducar no domingo e os parlamentares planearam debater uma prorrogação quando voltassem a reunir, esta segunda-feira.

O Presidente de El Salvador fechou a fronteira do país antes de El Salvador registar um único caso de coronavírus, argumentando que o pequeno país da América Central tinha de se antecipar ao surto.

Alguns cidadãos elogiaram as medidas e outros dizem que ele está a violar a Constituição do seu próprio país, refere a CNN.

Muitos salvadorenhos ainda contestam a eleição de Nayib Bukele. Com 38 anos, alguns críticos consideram-no também demasiado jovem para o ocupar o cargo de Presidente.

El Salvador regista 33 mortes e um total de 1.725 casos de Covid-19.

Veja também: