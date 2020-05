"As emoções e os afetos têm que continuar a passar"

Os beijos entre pares amorosos é apenas uma das questões que teve que ser repensada no regresso às gravações das novelas da SIC.

As cenas vão passar a ser feitas com menos atores e os momentos de grupo passam a ser filmados em vários takes, com a câmara a fazer jogos de perspetiva para ajudar a passar a mensagem emocional e afetiva da história.

Na novela "Nazaré", a equipa optou por acrescentar ao set algumas referências ao novo coronavírus. Já o realizador da "Terra Brava" explicou à SIC que pretende propor ao espetador uma realidade sem a Covid-19.

Carolina Loureiro, José Mata, Afonso Pimentel e todos os atores, produtores e técnicos das novelas foram testados à Covid-19 antes de regressarem aos estúdios.