Com o aumento das temperaturas durante o fim-de-semana, muitas famílias, de norte a sul do país, estão a caminho das praias. Para além das regras habituais de proteção à exposição solar, juntam-se as medidas de combate ao novo coronavírus.

As autoridades prometem estar atentas ao cumprimento das regras de segurança e, em particular, ao distanciamento social.

ESPECIAL CORONAVÍRUS