Pela primeira vez desde o início da pandemia, a China não registou qualquer caso de Covid-19 em 24 horas. De acordo com as autoridades de saúde do país, foram detetados dois casos suspeitos, um em Xangai e outro na província de Jilin, que faz fronteira com a Rússia e a Coreia do Norte.

Neste momento, o país tem 79 casos ativos, 9 deles estão em estado grave.

Desde o início da pandemia, a China registou mais de 82 mil e 900 casos de infeção e mais de 4 mil e 600 mortes.

ESPECIAL CORONAVÍRUS