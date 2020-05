A empresa de aluguer de carros, Hertz, entrou em falência nos Estados Unidos da América e no Canadá. Em causa está uma descida abrupta da procura do serviço nos últimos meses devido à pandemia da Covid-19.

Com o encerramento da empresa, nestes dois países, cerca de 20 mil pessoas vão ficar desempregadas. No entanto, a empresa revela que as operações na Europa, Austrália e Nova Zelândia continuam garantidas.

ESPECIAL CORONAVÍRUS