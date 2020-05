Ministra explica porque vão disparar os números de recuperados do covid-19

O número de casos recuperados vai disparar no boletim diário deste domingo.

A ministra da Saúde explicou que a alteração na forma de contabilizar os dados permitiu verificar mais de 9 mil e 600 casos de doentes recuperados.

Na habitual conferência de imprensa, as autoridades de saúde explicaram ainda que não estão a ponderar realizar testes a todos os trabalhadores do pré-escolar como aconteceu com os das creches.