Pré-escolar sem turmas divididas no regresso

O ensino pré-escolar já tem regras definidas para a reabertura a 1 de junho. As turmas não vão ser divididas, as atividades no exterior devem ser privilegiadas e não são permitidas as festas. A 3º fase de desconfinamento prevê o regresso de mais de 235 mil crianças dos 3 aos 6 anos.

ESPECIAL CORONAVÍRUS