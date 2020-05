Testes à Covid-19 feitos a futebolistas apresentaram resultado errado

Vários futebolistas do Vitória de Guimarães e do Famalicão não estão infetados com Covid-19. Dos 11 testes feitos, apenas dois são na realidade positivos.

De acordo com o semanário Expresso deste sábado, a denúncia foi feita por um médico do Hospital de São João.

Os jogadores visados repetiram o teste e foi descoberto o erro.

Desconhece-se a dimensão do problema porque não se sabe quantos mais testes foram entregues com desvio nos resultados.

Os testes foram feitos a pedido da Liga de Clubes, pelo laboratório Unilabs, gerido pelo filho do presidente da Federação Portuguesa de Futebol.