Os empresários do turismo rural do Nordeste Transmontano estão optimistas em relação à retoma do setor. A ideia é transformar o isolamento natural do interior numa oportunidade turística em tempo de Pandemia.

No Douro, portugueses procuram espaços destinados a famílias ou grupos. Depois de dois meses de paragem e do cancelamento do turismo estrangeiro são agora os portugueses que preenchem as reservas dos próximos meses.