Apesar de 11 Estados norte- americanos terem relatado um número recorde de novos casos de COVID-19, o feriado do dia da memória e as temperaturas de verão neste fim-de-semana contribuíram para o desrespeito das distâncias de segurança recomendadas.

O jornal norte-americano The New York Times dedica a primeira página da edição de hoje a mil vítimas mortais do coronavírus, para assinalar a iminente passagem do número de 100.000 mortes nos Estados Unidos.