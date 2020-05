Proibição de testes portugueses à Covid-19: "As instituições estão a fazer o seu trabalho"

A ministra da Saúde foi questionada sobre a proibição da distribuição de kits de teste à Covid-19 que estavam a ser usados em lares e me creches e disse que a decisão do Infarmed significa que a autoridade do medicamento está a funcionar.

Marta Temido ainda afirmou que é preciso distinguir critérios de realização de testagem de critérios de introdução no mercado.