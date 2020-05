Os alunos vão à escola apenas para três horas de aulas ou de manhã ou à tarde e aulas apenas das disciplinas a que vão ter de fazer exame nacional.

Com o regresso às aulas e o fim do confinamento, os jovens voltam a estar com os amigos dentro e fora das escolas num equilíbrio, por vezes, difícil entre as novas normas de convívio social e as velhas vontades de estar e abraçar.