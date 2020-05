O Jornal The New York Times homenageia, este domingo, as mais de 90 mil vítimas mortais da Covid-19 nos Estados Unidos.

O tributo é feito na capa do jornal, onde o nome de todas as pessoas que morreram devido ao novo coronavírus, está mencionado.

Esta homenagem surge numa altura em que o país se aproxima da barreira das 100 mil mortes, um número de vítimas superior ao registado na Guerra do Vietname.