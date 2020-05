Cerca de 20% dos doentes internados com Covid-10 continua nos hospitais mesmo depois da alta, por não terem para onde ir, por falta de capacidade da família ou do cuidador. É um problema que se arrasta há anos no sistema de saúde e que aumentou com a chegada do vírus.

A maior parte dos doentes tem mais de 70 anos e permanecem no hospital, em média, 17 dias após a alta hospitalar.